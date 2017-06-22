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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе 2 пожилые мошенницы обманули мужчину на 612 тыс руб

В Пензе 2 пожилые мошенницы обманули мужчину на 612 тыс руб

22.06.2017 13:21 Новости - Преступность
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В Пензе 2 местные жительницы признаны виновными в мошенничестве.

В Пензе 2 пожилые мошенницы обманули мужчину на 612 тыс руб (фото: rosgvard.ru)

Пенсионерки благодаря своему товарищу нашли гражданина, нуждающегося в юристе для защиты своих интересов в суде по вопросам кредита.

Аферистки убедили потерпевшего в том, что одна из них является ассистентом адвоката и тот окажет ему нужные услуги.

С августа 2015 г. по сентябрь 2016 г. мошенницы неоднократно встречались с жертвой и брали деньги на якобы оформление исков, подачу ходатайств и т.д. Всего они выманили у пострадавшего 612 тыс. руб.

Впоследствии преступная схема пожилых гражданок была раскрыта.

В суде подозреваемые раскаялись в содеянном и признали свою вину. Первая и вторая подсудимые приговорены к лишению свободы условно на 2 года 4 месяца и 2 года 6 месяцев соответственно с испытательным сроком на 2,5 года.

Иск на 512 тыс. руб. удовлетворен. 100 тыс. у мошенниц были изъяты ранее. Вердикт еще не имеет законной силы.

 

Преступность

В Пензе 2 пожилые мошенницы обманули мужчину на 612 тыс руб

В Пензе 2 пожилые мошенницы обманули мужчину на 612 тыс руб
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