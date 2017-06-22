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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе будут судить экскаваторщика, по вине которого в ДТП погибли 2 человека

В Пензе будут судить экскаваторщика, по вине которого в ДТП погибли 2 человека

22.06.2017 15:07 Новости - Преступность
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Пензенская прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя, который пьяным совершил автокатастрофу.

В Пензе будут судить экскаваторщика, по вине которого в ДТП погибли 2 человека (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

Трагедия случилась 23 января 2017 года на ФАД М-5 «Урал». На 644 км нетрезвый шофер экскаватора неправильно выбрал скоростной режим и, поворачивая налево вне перекрестка для съезда в кювет, оказался на встречке, где столкнулся с Шевроле Тахо GMT900, в салоне которого находились 8 человек. Водитель и пассажир внедорожника погибли, здоровью еще 3 причинен тяжкий ущерб.

Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд для рассмотрения по существу.

 

Преступность

В Пензе будут судить экскаваторщика, по вине которого в ДТП погибли 2 человека

В Пензе будут судить экскаваторщика, по вине которого в ДТП погибли 2 человека
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