В Пензе будут судить экскаваторщика, по вине которого в ДТП погибли 2 человека

Пензенская прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя, который пьяным совершил автокатастрофу.

Трагедия случилась 23 января 2017 года на ФАД М-5 «Урал». На 644 км нетрезвый шофер экскаватора неправильно выбрал скоростной режим и, поворачивая налево вне перекрестка для съезда в кювет, оказался на встречке, где столкнулся с Шевроле Тахо GMT900, в салоне которого находились 8 человек. Водитель и пассажир внедорожника погибли, здоровью еще 3 причинен тяжкий ущерб.

Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд для рассмотрения по существу.