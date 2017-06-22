Пензенец, воспользовавшись отсутствием продавца, украл в магазине из кассы 3,6 тыс руб

22 июня 2017 года в региональном УМВД РФ рассказали о краже, совершенной в Пензе.

В управлении отметили, что 18 июня к полицейским за помощью пришла реализатор одного из магазинов Октябрьского района.

Заявительница сообщила, что незнакомец вытащил из кассы 3,6 тыс. руб. Преступник воспользовался отсутствием женщины на рабочем месте и в тот момент совершил злодеяние.

На место инцидента прибыли оперативники, которые вскоре задержали предполагаемого вора. Им оказался имеющий несколько судимостей гражданин 1977 г.р., проживающий в Пензенской области. Подозреваемый признался в содеянном, похищенные деньги он потратил на личные нужды.

По факту кражи начато уголовное расследование. Преступника могут лишить свободы на срок до 2 лет.