В Пензе доверчивая женщина отдала за снятие порчи 400 тыс руб

23 июня 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области заявили о розыске 2 гражданок, подозреваемых в мошенничестве.

В управлении отметили, что жертвой аферисток стала 83-летняя жительница Пензы. Рядом с домом на проспекте Строителей незнакомки подошли к заявительнице и сообщили, что на нее наведена порча.

Под предлогом снятия сглаза они завладели принадлежащими пенсионерке 400 тыс. руб. Затем неизвестные скрылись.

Первой из подозреваемых на вид 50 лет, рост 160 см, комплекция плотная. Второй на вид 55-60 лет, рост 160-165 см, телосложение плотное.

В региональном МВД добавили, что по факту мошенничества открыто уголовное производство.