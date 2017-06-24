В Пензе на улице Одесской юноша украл ВАЗ-21099

24 июня 2017 года в пресс-центре регионального УМВД РФ сообщили о раскрытии кражи, совершенной в Пензе.

В управлении отметили, что в областном центре был похищен ВАЗ-21099. В ведомстве уточнили, что автомобиль 1996 года выпуска преступник украл от дома, находящегося по улице Одесской.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий стражи закона установили подозреваемого в совершении кражи – им оказался 18-летний местный житель. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном.

В отношении юноши применена подписка о невыезде. Похищенное транспортное средство изъято. В пресс-службе МВД добавили, что по факту случившегося открыто уголовное производство.