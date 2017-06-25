Угнанную в Пензе «Волгу» полицейские нашли в Шемышейском районе

25 июня 2017 года в региональном УМВД РФ заявили о раскрытии угона автомобиля, совершенного в Пензе.

В управлении уточнили, что в полицию за помощью обратился 62-летний житель Засечного. Мужчина сообщил, что незнакомцы угнали ГАЗ-31029, припаркованный рядом с торговым центром, который находится на улице Терновского.

Оперативники, получив заявление от пострадавшего, вскоре нашли угнанную машину в с. Старое Захаркино, расположенном в Шемышейском районе.

По подозрению в совершении злодеяния компетентные лица задержали 47-летнего ранее судимого гражданина. Транспортное средство возвращено владельцу.

По факту угона «Волги» совершается проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.