В Пензе двое парней ограбили мужчину, причинив ему телесные повреждения

28 июня 2017 года в пресс-центре областного УМВД РФ рассказали о раскрытии грабежа, совершенного в Пензе.

В управлении сообщили, что в полицию за помощью обратился 38-летний гражданин. Из слов пострадавшего следует, что на одном из местных рынков незнакомцы напали на него и украли сумку, в которой находились 250 руб., проездной документ и мобильный телефон.

Вскоре стражи закона, совместно с росгвардейцами, задержали 17- и 18-летних парней. На допросе подозреваемые признались в содеянном. Похищенные ими вещи изъяты.

По факту грабежа начато уголовное расследование.