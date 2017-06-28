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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе двое парней ограбили мужчину, причинив ему телесные повреждения

В Пензе двое парней ограбили мужчину, причинив ему телесные повреждения

28.06.2017 14:41 Новости - Преступность
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28 июня 2017 года в пресс-центре областного УМВД РФ рассказали о раскрытии грабежа, совершенного в Пензе.

В Пензе двое парней ограбили мужчину, причинив ему телесные повреждения (фото: 58.мвд.рф)

В управлении сообщили, что в полицию за помощью обратился 38-летний гражданин. Из слов пострадавшего следует, что на одном из местных рынков незнакомцы напали на него и украли сумку, в которой находились 250 руб., проездной документ и мобильный телефон.

Вскоре стражи закона, совместно с росгвардейцами, задержали 17- и 18-летних парней. На допросе подозреваемые признались в содеянном. Похищенные ими вещи изъяты.

По факту грабежа начато уголовное расследование.

 

Преступность

В Пензе двое парней ограбили мужчину, причинив ему телесные повреждения

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