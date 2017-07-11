Житель Заречного получил 4 месяца колонии строгого режима за переезд в Пензу

Зареченец признан виновным в самовольном изменении места жительства в целях избегания административного надзора.

В 2012 году вердиктом Железнодорожного райсуда Пензы за гражданином, совершившим тяжкое злодеяние, установили административное наблюдение сроком на 6 лет.

Мужчине нельзя было покидать дом ночью, и он должен был 2 раза в месяц посещать ОВД для регистрации.

Но в марте 2017 года правонарушитель перебрался в Пензу, не поставив в известность полицейских и нарушив тем самым ограничения, которые установил суд.

В апреле злоумышленника задержали и назначили ему 4 месяца тюрьмы строгого режима. Приговор суда пока не имеет законной силы.