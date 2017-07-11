В Сосновоборском районе мужчина сначала помог знакомому, а потом забил его до смерти

В Кузнецке начато уголовное расследование по факту преднамеренного нанесения побоев, которое привело к гибели пострадавшего.

9 июля 2017 года 58-летний кузнечанин гостил у товарищей в Сосновоборском районе. Из-за поврежденной проводки его машина воспламенилась, и один из местных жителей помог ему в том, чтобы ее потушить.

Затем мужчины начали вместе распивать алкоголь. Вскоре между ними возник конфликт, переросший в драку. Новый знакомый избил кузнечанина и за последним приехала «скорая». По дороге в больницу потерпевший скончался.

В СУ СК РФ сообщили, что подозреваемого задержали, а в ближайшее время его арестуют. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.