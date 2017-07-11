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Пенза Лайф Инфо Преступность В Сосновоборском районе мужчина сначала помог знакомому, а потом забил его до смерти

В Сосновоборском районе мужчина сначала помог знакомому, а потом забил его до смерти

11.07.2017 18:06 Новости - Преступность
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В Кузнецке начато уголовное расследование по факту преднамеренного нанесения побоев, которое привело к гибели пострадавшего.

В Сосновоборском районе мужчина сначала помог знакомому, а потом забил его до смерти (фото: penza.sledcom.ru)

9 июля 2017 года 58-летний кузнечанин гостил у товарищей в Сосновоборском районе. Из-за поврежденной проводки его машина воспламенилась, и один из местных жителей помог ему в том, чтобы ее потушить.

Затем мужчины начали вместе распивать алкоголь. Вскоре между ними возник конфликт, переросший в драку. Новый знакомый избил кузнечанина и за последним приехала «скорая». По дороге в больницу потерпевший скончался.

В СУ СК РФ сообщили, что подозреваемого задержали, а в ближайшее время его арестуют. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

 

Преступность

В Сосновоборском районе мужчина сначала помог знакомому, а потом забил его до смерти

В Сосновоборском районе мужчина сначала помог знакомому, а потом забил его до смерти
11.07.2017 18:06
Кузнечанин умер в машине скорой помощи от травм, которые причинил ему житель Сосновоборского района.
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