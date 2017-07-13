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Пенза Лайф Инфо Преступность В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб

В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб

13.07.2017 11:56 Новости - Преступность
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13 июля 2017 года в пресс-центре УМВД РФ сообщили о раскрытии кражи, совершенной в Чаадаевке.

В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб (фото: 58.мвд.рф)

К полицейским Городищенского района за помощью пришел руководитель фирмы и сообщил, что ночью незнакомец зашел в цех по починке электромоторов и украл 27 катушек с медным проводом и 5 разобранных двигателей. Директор организации оценил ущерб на 250 тыс. руб.

В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб (фото: 58.мвд.рф)

Вскоре оперативники задержали в Пензе машину, в которой хранилось украденное имущество. Водитель отметил, что изделия из цветных металлов в автомобиль погрузил его товарищ, которому он ранее предоставил транспорт на временное пользование. Этим человеком оказался пензенец 1984 г.р., уже имеющий судимость. На допросе подозреваемый дал признательные показания.

В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб (фото: 58.мвд.рф)

Похищенная собственность возвращена законному хозяину. По факту кражи открыто уголовное производство. Преступнику грозит до 6 лет колонии.

 

Преступность

В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб

В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб
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