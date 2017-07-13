В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб

13 июля 2017 года в пресс-центре УМВД РФ сообщили о раскрытии кражи, совершенной в Чаадаевке.

К полицейским Городищенского района за помощью пришел руководитель фирмы и сообщил, что ночью незнакомец зашел в цех по починке электромоторов и украл 27 катушек с медным проводом и 5 разобранных двигателей. Директор организации оценил ущерб на 250 тыс. руб.

Вскоре оперативники задержали в Пензе машину, в которой хранилось украденное имущество. Водитель отметил, что изделия из цветных металлов в автомобиль погрузил его товарищ, которому он ранее предоставил транспорт на временное пользование. Этим человеком оказался пензенец 1984 г.р., уже имеющий судимость. На допросе подозреваемый дал признательные показания.

Похищенная собственность возвращена законному хозяину. По факту кражи открыто уголовное производство. Преступнику грозит до 6 лет колонии.