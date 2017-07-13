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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело

В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело

13.07.2017 16:04 Новости - Преступность
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13 июля 2017 года в УМВД РФ известили об открытии уголовного производства по факту аварии, имевшей место 13 мая на перекрестке ул. Терновского и Электрического пр.

В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело (фото: vk.com/penza_live, Сергей Моисеев)

В тот день 44-летний шофер автобуса на регулируемом перекрестке врезался в ВАЗ-2106, за рулем которого пребывал 57-летний пензенец.

ДТП привело к тому, что травмировался 29-летний пассажир «шестерки».

«Подозреваемый нанес здоровью пострадавшего тяжкий вред. На допросе водитель автобуса дал признательные показания. По факту несоблюдения ПДД начато уголовное расследование», - сказали в пресс-центре областного МВД.

 

Преступность

В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело

В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело
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