В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело

13 июля 2017 года в УМВД РФ известили об открытии уголовного производства по факту аварии, имевшей место 13 мая на перекрестке ул. Терновского и Электрического пр.

В тот день 44-летний шофер автобуса на регулируемом перекрестке врезался в ВАЗ-2106, за рулем которого пребывал 57-летний пензенец.

ДТП привело к тому, что травмировался 29-летний пассажир «шестерки».

«Подозреваемый нанес здоровью пострадавшего тяжкий вред. На допросе водитель автобуса дал признательные показания. По факту несоблюдения ПДД начато уголовное расследование», - сказали в пресс-центре областного МВД.