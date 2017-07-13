Вдова из Заречного незаконно получила 787 тыс руб

12 июля 2017 года стал действительным вердикт в отношении вдовы из Заречного, которую признали виновной в мошенничестве при получении соцвыплат.

В 2008 г. зареченка, которой от МВД РФ поступала пенсия из-за потери кормильца на 2 детей, подала документы в местный Пенсионный фонд на аналогичные выплаты. При этом гражданка знала, что должна получать деньги лишь от одного управления.

Комиссия УПРФ назначила женщине данную пенсию, и она с 2009 г. по 2016 г. получала двойные выплаты. В результате подсудимая противозаконно обогатилась на 787 тыс. руб.

Вдова свою вину не признала, отметив, что на протяжении 8 лет была уверена в легальности получения пособия.

В итоге зареченка частично компенсировала причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным периодом на 12 месяцев.

Не согласившись с приговором, гражданка направила апелляцию, которая не была удовлетворена облсудом.