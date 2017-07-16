Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Кризис? Не, не слышали! Лендосы рулят! ЖМИ! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность В Сердобске скутеристу грозит штраф до 300 тыс руб за езду в пьяном виде

В Сердобске скутеристу грозит штраф до 300 тыс руб за езду в пьяном виде

16.07.2017 13:53 Новости - Преступность
Теги:

16 июля 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области сообщили о том, что в Сердобске был задержан пьяный мужчина, управлявший скутером.

В Сердобске скутеристу грозит штраф до 300 тыс руб за езду в пьяном виде

Согласно официальным данным, происшествие случилось по улице М. Горького. Состояние опьянения у 32-летнего гражданина было определено благодаря освидетельствованию.

При этом ранее местный житель уже подвергался административному наказанию за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

По факту нарушения сердобчанином ПДД возбуждено уголовное дело. В региональном управлении отметили, что мужчина или заплатит штраф размером до 300 тыс. руб., или будет лишен свободы на срок до 2 лет.

 

Преступность

В Сердобске скутеристу грозит штраф до 300 тыс руб за езду в пьяном виде

В Сердобске скутеристу грозит штраф до 300 тыс руб за езду в пьяном виде
16.07.2017 13:53
В Пензенской области заведено дело на водителя, который 2 раза попался на пьяной езде.
Вдова из Заречного незаконно получила 787 тыс руб

Вдова из Заречного незаконно получила 787 тыс руб

13.07.2017 17:39
Мошенница из Заречного в течение 8 лет получала 2 пенсии.
В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело

В Пензе по факту ДТП с участием автобуса и легковушки возбуждено уголовное дело

13.07.2017 16:04
В Пензе виновника ДТП с участием автобуса и легковушки привлекут к уголовной ответственности.
В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб

В Чаадаевке пензенец украл изделий из цветных металлов на 250 тыс руб

13.07.2017 11:56
В Пензенской области задержан подозреваемый в краже продукции из цветных металлов.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 