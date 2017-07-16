В Сердобске скутеристу грозит штраф до 300 тыс руб за езду в пьяном виде

16 июля 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области сообщили о том, что в Сердобске был задержан пьяный мужчина, управлявший скутером.

Согласно официальным данным, происшествие случилось по улице М. Горького. Состояние опьянения у 32-летнего гражданина было определено благодаря освидетельствованию.

При этом ранее местный житель уже подвергался административному наказанию за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

По факту нарушения сердобчанином ПДД возбуждено уголовное дело. В региональном управлении отметили, что мужчина или заплатит штраф размером до 300 тыс. руб., или будет лишен свободы на срок до 2 лет.