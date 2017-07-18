Пензенец ограбил микрофинансовую организацию, в которой ранее оформил займ

18 июля 2017 года в региональном управлении МВД РФ сообщили о задержании мужчины, совершившего разбой по улице Луначарского в Пензе.

Согласно материалам дела, злоумышленник с женским чулком на голове зашел в офис микрофинансовой фирмы. Угрожая ножом, он забрал деньги.

Полицейские вскоре определили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. На допросе он дал признательные показания.

Стражи закона узнали, что пензенец напал на офис микрозаймов, в котором ранее взял деньги в долг.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы. Обвиняемый находится под домашним арестом.