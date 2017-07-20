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Пенза Лайф Инфо Преступность 45-летний пензенец, сняв на видео секс с юной девушкой, начал вымогать у нее деньги

45-летний пензенец, сняв на видео секс с юной девушкой, начал вымогать у нее деньги

20.07.2017 14:40 Новости - Преступность
Теги:

Октябрьский районный суд признал 45-летнего пензенца виновным в вымогательстве.

45-летний пензенец, сняв на видео секс с юной девушкой, начал вымогать у нее деньги

С июня 2016 г. по февраль 2017 г. подсудимый шантажировал девушку 1999 г.р., угрожая распространить в интернете видео их интимной близости.

Мужчина многократно писал пострадавшей сообщения в «Одноклассниках», сопровождая их различными угрозами.

Потерпевшая согласилась выплатить деньги, однако обвиненный стал увеличивать сумму, требуя вначале 5 тыс. руб., потом 10 тыс. и впоследствии 12 тыс.

Вечером 28 февраля около парковки рядом с одним из ТЦ в Пензе при получении 12 тыс. шантажиста задержали полицейские.

В результате преступник приговорен к штрафу размером 50 тыс. руб. и к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным периодом в 12 месяцев.

 

Преступность

45-летний пензенец, сняв на видео секс с юной девушкой, начал вымогать у нее деньги

45-летний пензенец, сняв на видео секс с юной девушкой, начал вымогать у нее деньги
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