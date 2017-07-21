Преступник, сбежавший из пензенской колонии, отбывал срок за разбой и убийство

27-летний уроженец Узбекистана, совершивший побег из исправительного учреждения №4 в поселке Лесном, осужден за разбойное нападение и убийство.

В настоящее время в колонию с проверкой прибыли работники СУ СК РФ по Пензенской области. Причина визита следователей – халатность сотрудников тюрьмы, допустивших побег заключенного, причем столь опасного.

В текущий момент работники регионального управления ФСИН осуществляют мероприятия, направленные на поиск и задержание беглого злоумышленника.

Напомним, Шавкат Нематов сбежал из колонии 21 июля. Он вышел через КПП, предъявив охране украденный у незнакомого мужчины пропуск.