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Пенза Лайф Инфо Преступность Преступник, сбежавший из пензенской колонии, отбывал срок за разбой и убийство

Преступник, сбежавший из пензенской колонии, отбывал срок за разбой и убийство

21.07.2017 19:15 Новости - Преступность
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27-летний уроженец Узбекистана, совершивший побег из исправительного учреждения №4 в поселке Лесном, осужден за разбойное нападение и убийство.

Разыскиваемый Нематов Шавкат Мамаражабович (фото: 58.мвд.рф)

В настоящее время в колонию с проверкой прибыли работники СУ СК РФ по Пензенской области. Причина визита следователей – халатность сотрудников тюрьмы, допустивших побег заключенного, причем столь опасного.

В текущий момент работники регионального управления ФСИН осуществляют мероприятия, направленные на поиск и задержание беглого злоумышленника.

Напомним, Шавкат Нематов сбежал из колонии 21 июля. Он вышел через КПП, предъявив охране украденный у незнакомого мужчины пропуск.

 

Преступность

Преступник, сбежавший из пензенской колонии, отбывал срок за разбой и убийство

Преступник, сбежавший из пензенской колонии, отбывал срок за разбой и убийство
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