В Белинском районе рыбак нечаянно застрелил приятеля

Жителя Пензенской области, мужчину 1982 г.р., ждет суд – его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась 28 июня 2017 года. Компания друзей поехала на рыбалку на водохранилище, находящееся на р. Няньге в Белинском районе.

В тот же день вечером в салоне ГАЗели между двумя мужчинами случился конфликт. Один из них взял ружье и направил его на соперника. Обвиняемый, намереваясь закончить ссору, стал забирать оружие, задев при этом спусковой крючок. Из-за неаккуратных действий мужчины был осуществлен выстрел в грудь потерпевшего. От полученного ранения гражданин погиб в салоне грузовика.

«Доказательственная база собрана, уголовное дело отправлено в суд», - сообщили в пресс-центре СУ СК РФ.