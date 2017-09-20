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Пенза Лайф Инфо Преступность В Белинском районе рыбак нечаянно застрелил приятеля

В Белинском районе рыбак нечаянно застрелил приятеля

20.09.2017 17:15 Новости - Преступность
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Жителя Пензенской области, мужчину 1982 г.р., ждет суд – его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В Белинском районе рыбак нечаянно застрелил приятеля (фото: 58.мвд.рф)

Трагедия случилась 28 июня 2017 года. Компания друзей поехала на рыбалку на водохранилище, находящееся на р. Няньге в Белинском районе.

В тот же день вечером в салоне ГАЗели между двумя мужчинами случился конфликт. Один из них взял ружье и направил его на соперника. Обвиняемый, намереваясь закончить ссору, стал забирать оружие, задев при этом спусковой крючок. Из-за неаккуратных действий мужчины был осуществлен выстрел в грудь потерпевшего. От полученного ранения гражданин погиб в салоне грузовика.

«Доказательственная база собрана, уголовное дело отправлено в суд», - сообщили в пресс-центре СУ СК РФ.

 

Преступность

В Белинском районе рыбак нечаянно застрелил приятеля

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