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Пенза Лайф Инфо Преступность Профессор ПензГТУ осужден за получение взятки

Профессор ПензГТУ осужден за получение взятки

10.10.2017 13:43 Новости - Преступность
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Суд объявил вердикт в отношении 67-летнего профессора ПензГТУ, признав его виновным в получении взятки.

Профессор ПензГТУ осужден за получение взятки

В январе 2015 г. обвиненный сказал студентке, что она может получить зачет, высокую оценку за экзамен и курсовую без проверки знаний. Девушке требовалось заключить контракт на осуществление научных работ между любым юрлицом и ФГБОУ ВПО «ПензГТУ». А работу должен был сделать сам подсудимый.

«Студентка дала согласие на сделку. Затем ее отец обратился к знакомому гендиректору организации, от имени которой с ПензГТУ и было подписано соглашение», - отметили в СУ СК РФ.

Профессор поставил девушке положительные оценки и в июне 2015 г. получил за выполнение исследовательской работы свыше 11 тыс. руб., которые и были взяткой.

В итоге осужденный был оштрафован на 233,9 тыс. руб. и лишен права работать педагогом в течение 1 года. Приговор не имеет законной силы.

 

Преступность

Профессор ПензГТУ осужден за получение взятки

Профессор ПензГТУ осужден за получение взятки
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