В Мокшанском районе мужчина нанес смертельный удар сожительнице, изменившей ему

54-летний житель Мокшанского района признан виновным в том, что из-за его неосторожных действий погибла 37-летняя сожительница.

11 июля 2017 г. осужденный пришел к гражданской супруге, гостившей у своей матери в с. Плесс. Там они поругались по причине измены сожительницы.

«При выяснении отношений мужчина ударил по лицу женщину. Она упала и ударилась затылком о кирпичную голландку, получив закрытую ЧМТ», - отметили в СУ СК РФ.

Пострадавшая после инцидента медучреждение не посещала и 16 июля 2017 г. скончалась в доме сожителя.

Суд приговорил мокшанца к 1 году 3 месяцам колонии общего режима. Вердикт не имеет законной силы.