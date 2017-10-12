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Пенза Лайф Инфо Преступность В Нижнем Ломове инженер обвиняется в гибели 24-летнего монтажника от электротравмы

В Нижнем Ломове инженер обвиняется в гибели 24-летнего монтажника от электротравмы

12.10.2017 14:16 Новости - Преступность
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В Пензенской области окончено расследование уголовного дела по факту смерти 24-летнего сотрудника одной из фирм в Нижнем Ломове.

В Нижнем Ломове инженер обвиняется в гибели 24-летнего монтажника от электротравмы (фото: penza.sledcom.ru)

Трагедия случилась 29 июля 2017 года. Основной инженер субподрядного предприятия, являясь ответственным за охрану труда и технику безопасности при строительных работах на объекте, допустил применение испорченного электрического удлинителя.

В СУ СК РФ отметили, что данным удлинителем воспользовался монтажник, когда применил ручной электрический гайковерт.

Как выяснилось, у удлинителя была сильно повреждена наружная изоляция. В итоге работник получил удар током и позднее умер в районном медучреждении.

В процессе следствия причастность инженера к злодеянию была подтверждена. Уголовное производство с утвержденным обвинением отправлено в суд.

 

Преступность

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