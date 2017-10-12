В Нижнем Ломове инженер обвиняется в гибели 24-летнего монтажника от электротравмы

В Пензенской области окончено расследование уголовного дела по факту смерти 24-летнего сотрудника одной из фирм в Нижнем Ломове.

Трагедия случилась 29 июля 2017 года. Основной инженер субподрядного предприятия, являясь ответственным за охрану труда и технику безопасности при строительных работах на объекте, допустил применение испорченного электрического удлинителя.

В СУ СК РФ отметили, что данным удлинителем воспользовался монтажник, когда применил ручной электрический гайковерт.

Как выяснилось, у удлинителя была сильно повреждена наружная изоляция. В итоге работник получил удар током и позднее умер в районном медучреждении.

В процессе следствия причастность инженера к злодеянию была подтверждена. Уголовное производство с утвержденным обвинением отправлено в суд.