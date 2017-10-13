В Пензе 23-летний таксист побил и ограбил пассажира

13 октября 2017 года в пресс-центре УМВД сообщили, что в полицию Пензы пришел за помощью 29-летний парень и рассказал, что стал жертвой грабителя.

Заявитель уточнил, что в 5 утра ехал из бара домой на такси. Вскоре машина остановилась, незнакомец отворил дверь, вытащил пассажира из салона и стал бить, забрав после этого планшет и сумку с документами пострадавшего и примерно 7 тыс. руб.

Подозреваемым в этом преступлении оказался 23-летний местный житель. Его задержали, на допросе молодой человек признался в содеянном. Похищенные вещи и часть денег изъяты.

По факту грабежа начато уголовное расследование. Преступнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Против злоумышленника применена подписка о невыезде.