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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе замдиректора колледжа оштрафовали на 540 тыс руб за взятку

В Пензе замдиректора колледжа оштрафовали на 540 тыс руб за взятку

16.10.2017 17:45 Новости - Преступность
Теги:

Первомайский суд Пензы признал замдиректора одного из местных колледжей виновным в получении взятки.

В Пензе замдиректора колледжа оштрафовали на 540 тыс руб за взятку

От имени руководителя учебного учреждения гражданин подписал контракт оказания услуг по осуществлению экзамена по русскому языку как зарубежному, истории РФ и основам законодательства РФ. За данное соглашение и оформление документации о выполнении мигрантами задания он получил от педагога 13,5 тыс. руб.

Замдиректора признал свою вину и раскаялся в совершенном. Помимо этого, суд учел явку с повинной обвиненного и его содействие в расследовании злодеяния.

В итоге подсудимый оштрафован на 540 тыс. руб. без рассрочки выплаты и лишен права занимать определенные должности на госслужбе в течение 2 лет.

 

Преступность

В Пензе замдиректора колледжа оштрафовали на 540 тыс руб за взятку

В Пензе замдиректора колледжа оштрафовали на 540 тыс руб за взятку
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