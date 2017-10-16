В Пензе замдиректора колледжа оштрафовали на 540 тыс руб за взятку

Первомайский суд Пензы признал замдиректора одного из местных колледжей виновным в получении взятки.

От имени руководителя учебного учреждения гражданин подписал контракт оказания услуг по осуществлению экзамена по русскому языку как зарубежному, истории РФ и основам законодательства РФ. За данное соглашение и оформление документации о выполнении мигрантами задания он получил от педагога 13,5 тыс. руб.

Замдиректора признал свою вину и раскаялся в совершенном. Помимо этого, суд учел явку с повинной обвиненного и его содействие в расследовании злодеяния.

В итоге подсудимый оштрафован на 540 тыс. руб. без рассрочки выплаты и лишен права занимать определенные должности на госслужбе в течение 2 лет.