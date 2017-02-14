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Пенза Лайф Инфо Культура В Пензе 26 февраля в парке имени Белинского состоится праздник «Широкая Масленица»

В Пензе 26 февраля в парке имени Белинского состоится праздник «Широкая Масленица»

14.02.2017 15:17 Новости - Культура
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26 февраля 2017 года на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Белинского пройдет фольклорное торжество «Широкая Масленица».

В Пензе 26 февраля в парке имени Белинского состоится праздник «Широкая Масленица»

С 12:00 станут функционировать 5 сценических площадок. Гостей мероприятия в течение дня ждут разнообразные игры, спортивные соревнования, конкурсы, эстафеты и силовые первенства. За победу будут выдавать всяческие призы.

Кроме того, можно посостязаться в поедании блинов, посетить ледяной городок «Зимняя сказка», поучаствовать в забаве «Достань петуха» и понаблюдать, как на сцене выступают творческие коллективы.

В 13:30 издание «Телесемь» разыграет подарки. В 19:00 организаторы мероприятия сожгут чучело масленицы, а потом на танцплощадке пройдет «Масленичная дискотека» с элементами фаер-шоу.

 

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Культура

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