В Пензе 26 февраля в парке имени Белинского состоится праздник «Широкая Масленица»

26 февраля 2017 года на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Белинского пройдет фольклорное торжество «Широкая Масленица».

С 12:00 станут функционировать 5 сценических площадок. Гостей мероприятия в течение дня ждут разнообразные игры, спортивные соревнования, конкурсы, эстафеты и силовые первенства. За победу будут выдавать всяческие призы.

Кроме того, можно посостязаться в поедании блинов, посетить ледяной городок «Зимняя сказка», поучаствовать в забаве «Достань петуха» и понаблюдать, как на сцене выступают творческие коллективы.

В 13:30 издание «Телесемь» разыграет подарки. В 19:00 организаторы мероприятия сожгут чучело масленицы, а потом на танцплощадке пройдет «Масленичная дискотека» с элементами фаер-шоу.