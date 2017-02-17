В Пензенской области пройдут мероприятия в честь празднования Масленицы

17 февраля 2017 года правительство Пензенского региона обнародовало программу мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.

В Пензе 26 февраля блинные ярмарки, конкурсы, концерты, народные забавы, спортивные состязания и традиционные масленичные игры пройдут в следующих местах:

В парке им. Белинского с 12:00 (чучело сожгут в 19:00);

В парке им. Ульяновых с 11:00 (сжигание чучела пройдет в 17:00);

В городском зоопарке в течение дня;

В «Спутнике» на набережной с 12:00 (чучело подпалят в 16:00).

На базе отдыха «Михайлова слобода» праздновать Масленицу будут 26 февраля с 11:00, на турбазе «Никоново» – 25 февраля с 16:00, на турбазе «Белая гора» – 26 февраля с 09:00. Гостей ждут чаепитие с блинами, конно-верховые прогулки, катание на ватрушках, сжигание чучела и т.д.