Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с Масленицей

26 февраля 2017 года на сайте горадминистрации появилось поздравление Виктора Кувайцева, направленное жителям Пензы.

«Дорогие пензенцы! Искренне поздравляю вас с этим великим торжеством. Пусть ваши благие дела получат успех, а желания воплотятся в жизнь. Я хочу, чтобы Масленица заполнила ваши дома исключительно любовью и добротой!», - сообщение такого содержания было оставлено Виктором Николаевичем на веб-портале пензенской мэрии.

О том, какие мероприятия в честь празднования Масленицы пройдут в областном центре, упоминалось ранее. Стоит отметить, что в ЦПКиО им. Белинского уже начали отмечать «Широкую Масленицу». Напомним, с 06:00 до 20:00 будет закрыто движение автомобилей по ул. Карла Маркса на участке от ул. Красной до входа в парк им. Белинского.