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Пенза Лайф Инфо Культура Виктор Кувайцев угостил жителей Пензы блинами

Виктор Кувайцев угостил жителей Пензы блинами

26.02.2017 16:40 Новости - Культура
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26 февраля 2017 года градоначальник Виктор Кувайцев и другие чиновники приехали в ЦПКиО им. Белинского, чтобы вместе с горожанами отпраздновать Широкую Масленицу.

Пенза, празднование Масленицы в парке имени Белинского (фото: penza-gorod.ru)

Для гостей праздника устроили гулянья, проходившие на нескольких участках парка. Посетители принимали участие в викторинах, соревнованиях и конкурсах, водили хороводы и пробовали блины.

Пенза, празднование Масленицы в парке имени Белинского (фото: penza-gorod.ru)

Руководитель горадминистрации одел фартук и побыл немного поваром. После того, как Виктор Николаевич испек несколько блинов, он поделился ими с юными пензенцами.

Пенза, празднование Масленицы в парке имени Белинского (фото: penza-gorod.ru)

«Благодаря Масленице наше общество становится более сплоченным, а дружба между разными народами – более крепкой», - отметил мэр Пензы.

Пенза, празднование Масленицы в парке имени Белинского (фото: penza-gorod.ru)

Напомним, с утра Виктор Кувайцев поздравил жителей областного центра с Масленицей.

 

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Культура

Виктор Кувайцев угостил жителей Пензы блинами

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