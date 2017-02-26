Виктор Кувайцев угостил жителей Пензы блинами

26 февраля 2017 года градоначальник Виктор Кувайцев и другие чиновники приехали в ЦПКиО им. Белинского, чтобы вместе с горожанами отпраздновать Широкую Масленицу.

Для гостей праздника устроили гулянья, проходившие на нескольких участках парка. Посетители принимали участие в викторинах, соревнованиях и конкурсах, водили хороводы и пробовали блины.

Руководитель горадминистрации одел фартук и побыл немного поваром. После того, как Виктор Николаевич испек несколько блинов, он поделился ими с юными пензенцами.

«Благодаря Масленице наше общество становится более сплоченным, а дружба между разными народами – более крепкой», - отметил мэр Пензы.

Напомним, с утра Виктор Кувайцев поздравил жителей областного центра с Масленицей.