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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Долгорукова легковушка съехала в кювет: пострадал мужчина

В Пензе на улице Долгорукова легковушка съехала в кювет: пострадал мужчина

31.01.2017 18:17 Новости - ДТП
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31 января 2017 года в Пензе по улице Долгорукова случилась авария, в результате которой травмировался человек.

В Пензе в результате съезда автомобиля в кювет травмировался мужчина (фото: архив penzalife.info)

В Пензенском ГУ МЧС сообщили, что ДТП произошло во вторник в 10:16. В региональном управлении отметили, что водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет.

«На место инцидента были отправлены 4 спасателя. Кроме того, использовалась спецмашина. В настоящее время последствия аварии ликвидированы», - подчеркнули в областном МЧС.

В произошедшем разбираются работники ДПС.

В результате дорожного происшествия пострадал гражданин 1985 г.р. Тяжесть полученных им увечий уточняется.

 

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