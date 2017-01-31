В Пензе на улице Долгорукова легковушка съехала в кювет: пострадал мужчина

31 января 2017 года в Пензе по улице Долгорукова случилась авария, в результате которой травмировался человек.

В Пензенском ГУ МЧС сообщили, что ДТП произошло во вторник в 10:16. В региональном управлении отметили, что водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет.

«На место инцидента были отправлены 4 спасателя. Кроме того, использовалась спецмашина. В настоящее время последствия аварии ликвидированы», - подчеркнули в областном МЧС.

В произошедшем разбираются работники ДПС.

В результате дорожного происшествия пострадал гражданин 1985 г.р. Тяжесть полученных им увечий уточняется.