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Пенза Лайф Инфо ДТП В результате автокатастрофы на дороге «Пенза – Шемышейка» погибли 4 человека

В результате автокатастрофы на дороге «Пенза – Шемышейка» погибли 4 человека

01.02.2017 16:05 Новости - ДТП
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В Пензенском УГИБДД сообщили подробности трагедии, произошедшей на 20 км автомагистрали «Пенза – Шемышейка» 1 февраля 2017 года.

Под Пензой 4 человека погибли в результате столкновения ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris (фото: vk.com/penza_live, Алексей Мартьянов)

«Предварительно известно, что в 10:40 Hyundai Solaris под управлением гражданина 1994 г.р. столкнулся с машиной ВАЗ-2114, за рулем которой находился мужчина 1988 г.р.», - заявили сотрудники ГАИ.

Под Пензой 4 человека погибли в результате столкновения ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris (фото: vk.com/penza_live)

Вследствие ДТП оба шофера скончались. Кроме того, от полученных увечий погибли 51-летняя пассажирка иномарки и 32-летний пассажир российского автомобиля.

Под Пензой 4 человека погибли в результате столкновения ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris (фото: vk.com/penza_live, Никита Валерьевич)

По факту аварии с участием двух транспортных средств правоохранители осуществляют проверку.

Под Пензой 4 человека погибли в результате столкновения ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris (фото: 58.mchs.gov.ru)

В областном ГУ МЧС добавили, что последствия инцидента, случившегося в Шемышейском районе, устраняли 3 спасателя и единица спецтехники.

 

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