В результате автокатастрофы на дороге «Пенза – Шемышейка» погибли 4 человека

В Пензенском УГИБДД сообщили подробности трагедии, произошедшей на 20 км автомагистрали «Пенза – Шемышейка» 1 февраля 2017 года.

«Предварительно известно, что в 10:40 Hyundai Solaris под управлением гражданина 1994 г.р. столкнулся с машиной ВАЗ-2114, за рулем которой находился мужчина 1988 г.р.», - заявили сотрудники ГАИ.

Вследствие ДТП оба шофера скончались. Кроме того, от полученных увечий погибли 51-летняя пассажирка иномарки и 32-летний пассажир российского автомобиля.

По факту аварии с участием двух транспортных средств правоохранители осуществляют проверку.

В областном ГУ МЧС добавили, что последствия инцидента, случившегося в Шемышейском районе, устраняли 3 спасателя и единица спецтехники.