В Пензенском районе многотонный грузовик столкнулся с легковушкой: погиб мужчина

2 февраля 2017 года на 236 километре трассы «Пенза – Тамбов» случилась автокатастрофа, унесшая жизнь человека.

По предварительной информации, в четверг в 10:45 не разъехались большегруз Renault Magnum и ВАЗ-2110. Гражданин, находившийся за рулем «десятки», погиб на месте инцидента. Дальнобойщика транспортировали в ближайшее медицинское учреждение.

«По факту ДТП, случившегося на территории Пензенского района, выполняется проверка», - заявили инспекторы ГИБДД.

В пресс-центре Пензенского ГУ МЧС добавили, что для ликвидации последствий аварии были привлечены 3 спасателя и специальный автомобиль.