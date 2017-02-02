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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензенском районе многотонный грузовик столкнулся с легковушкой: погиб мужчина

В Пензенском районе многотонный грузовик столкнулся с легковушкой: погиб мужчина

02.02.2017 17:39 Новости - ДТП
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2 февраля 2017 года на 236 километре трассы «Пенза – Тамбов» случилась автокатастрофа, унесшая жизнь человека.

Под Пензой дорогу не поделили Renault Magnum и ВАЗ-2110 (фото: vk.com/penza_live, Александр Дарьин)

По предварительной информации, в четверг в 10:45 не разъехались большегруз Renault Magnum и ВАЗ-2110. Гражданин, находившийся за рулем «десятки», погиб на месте инцидента. Дальнобойщика транспортировали в ближайшее медицинское учреждение.

Под Пензой дорогу не поделили Renault Magnum и ВАЗ-2110 (фото: vk.com/penza_live, Александр Дарьин)

«По факту ДТП, случившегося на территории Пензенского района, выполняется проверка», - заявили инспекторы ГИБДД.

Под Пензой дорогу не поделили Renault Magnum и ВАЗ-2110 (фото: vk.com/penza_live)

В пресс-центре Пензенского ГУ МЧС добавили, что для ликвидации последствий аварии были привлечены 3 спасателя и специальный автомобиль.

 

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