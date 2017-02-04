Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Нижнеломовском районе не разъехались Kia Rio и Mazda 3

В Нижнеломовском районе не разъехались Kia Rio и Mazda 3

04.02.2017 16:16 Новости - ДТП
Теги:

3 февраля 2017 года на автомагистрали «Нижний Ломов – Пачелма» случилось ДТП с участием двух иномарок.

В Нижнеломовском районе не разъехались Kia Rio и Mazda 3 (фото: 58.mchs.gov.ru)

В отчете Пензенского ГУ МЧС сказано, что в пятницу в 14:30 в Нижнеломовском районе столкнулись Киа Рио и Мазда 3.

«Как только диспетчер получил сигнал об аварии, на место происшествия были безотлагательно отправлены 3 спасателя. Кроме того, эксплуатировалась спецмашина. Сейчас последствия ДТП устранены», - заявили в главном управлении МЧС.

По данному факту сотрудники ГАИ выполняют проверку и выясняют, кто стал зачинщиком аварии.

В пресс-центре областного МЧС добавили, что в результате столкновения автомобилей пострадали люди. Их личности и тяжесть увечий уточняются.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Нижнеломовском районе не разъехались Kia Rio и Mazda 3

В Нижнеломовском районе не разъехались Kia Rio и Mazda 3
04.02.2017 16:16
На трассе «Нижний Ломов – Пачелма» дорогу не поделили Киа Рио и Мазда 3: имеются пострадавшие.
В Пензенском районе многотонный грузовик столкнулся с легковушкой: погиб мужчина

В Пензенском районе многотонный грузовик столкнулся с легковушкой: погиб мужчина

02.02.2017 17:39
На дороге «Пенза – Тамбов» не разминулись фура и легковушка: один водитель умер, другой – травмировался.
В результате автокатастрофы на дороге «Пенза – Шемышейка» погибли 4 человека

В результате автокатастрофы на дороге «Пенза – Шемышейка» погибли 4 человека

01.02.2017 16:05
Под Пензой при столкновении ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris скончались 2 водителя и 2 пассажира.
В Пензе на улице Долгорукова легковушка съехала в кювет: пострадал мужчина

В Пензе на улице Долгорукова легковушка съехала в кювет: пострадал мужчина

31.01.2017 18:17
В Пензе ВАЗ-21099 оказался в кювете: имеется потерпевший.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 