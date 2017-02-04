В Нижнеломовском районе не разъехались Kia Rio и Mazda 3

3 февраля 2017 года на автомагистрали «Нижний Ломов – Пачелма» случилось ДТП с участием двух иномарок.

В отчете Пензенского ГУ МЧС сказано, что в пятницу в 14:30 в Нижнеломовском районе столкнулись Киа Рио и Мазда 3.

«Как только диспетчер получил сигнал об аварии, на место происшествия были безотлагательно отправлены 3 спасателя. Кроме того, эксплуатировалась спецмашина. Сейчас последствия ДТП устранены», - заявили в главном управлении МЧС.

По данному факту сотрудники ГАИ выполняют проверку и выясняют, кто стал зачинщиком аварии.

В пресс-центре областного МЧС добавили, что в результате столкновения автомобилей пострадали люди. Их личности и тяжесть увечий уточняются.