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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензенской области ВАЗ-2107 врезался в Volkswagen Polo: погиб парень

В Пензенской области ВАЗ-2107 врезался в Volkswagen Polo: погиб парень

05.02.2017 13:51 Новости - ДТП
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4 февраля 2017 года на автомагистрали М5 «Урал» произошла автокатастрофа.

На трассе М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2107 и Volkswagen Polo (фото: 58.mchs.gov.ru)

«В субботу в 16:45 в Нижнеломовском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Фольксваген Поло. На место происшествия оперативный дежурный направил 3 работников ведомства. Помимо этого, использовался спецавтомобиль. В данный момент последствия ДТП устранены», - сообщили в пресс-центре главного управления МЧС по Пензенскому региону.

По имеющимся сведениям, в результате аварии скончался 22-летний юноша. Кроме того, различные телесные повреждения получили женщины 1997, 1988 и 1986 г.р.

Первыми на место происшествия приехали работники ДПС. По факту смертельного ДТП осуществляется проверка.

 

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ДТП

В Пензенской области ВАЗ-2107 врезался в Volkswagen Polo: погиб парень

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