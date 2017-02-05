В Пензенской области ВАЗ-2107 врезался в Volkswagen Polo: погиб парень

4 февраля 2017 года на автомагистрали М5 «Урал» произошла автокатастрофа.

«В субботу в 16:45 в Нижнеломовском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Фольксваген Поло. На место происшествия оперативный дежурный направил 3 работников ведомства. Помимо этого, использовался спецавтомобиль. В данный момент последствия ДТП устранены», - сообщили в пресс-центре главного управления МЧС по Пензенскому региону.

По имеющимся сведениям, в результате аварии скончался 22-летний юноша. Кроме того, различные телесные повреждения получили женщины 1997, 1988 и 1986 г.р.

Первыми на место происшествия приехали работники ДПС. По факту смертельного ДТП осуществляется проверка.