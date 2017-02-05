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Пенза Лайф Инфо ДТП На дороге под Пензой не разминулись Opel Corsa и МАЗ: пострадали 2 человека

На дороге под Пензой не разминулись Opel Corsa и МАЗ: пострадали 2 человека

05.02.2017 16:47 Новости - ДТП
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5 февраля 2017 года в 5-6 км от поста ГИБДД на трассе М5 «Урал» в направлении Рамзая случилось ДТП.

На трассе М-5 «Урал» столкнулись Опель Корса и МАЗ (фото: архив 58.mchs.gov.ru)

Согласно предварительной информации, большегруз МАЗ с пензенскими номерами ехал в сторону Москвы. Автомобиль Опель Корса двигался в направлении Пензы. Легковушка, начав идти на обгон шедшего впереди грузовика, врезалась в фуру.

По имеющимся данным, вследствие ДТП травмировались женщина, находившаяся за рулем иномарки, и сидевший в салоне мужчина. Их транспортировали в медучреждение.

В Пензенском ГУ МЧС добавили, что последствия столкновения автомобилей ликвидировали 4 спасателя и единица спецтехники.

 

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