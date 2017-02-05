На дороге под Пензой не разминулись Opel Corsa и МАЗ: пострадали 2 человека

5 февраля 2017 года в 5-6 км от поста ГИБДД на трассе М5 «Урал» в направлении Рамзая случилось ДТП.

Согласно предварительной информации, большегруз МАЗ с пензенскими номерами ехал в сторону Москвы. Автомобиль Опель Корса двигался в направлении Пензы. Легковушка, начав идти на обгон шедшего впереди грузовика, врезалась в фуру.

По имеющимся данным, вследствие ДТП травмировались женщина, находившаяся за рулем иномарки, и сидевший в салоне мужчина. Их транспортировали в медучреждение.

В Пензенском ГУ МЧС добавили, что последствия столкновения автомобилей ликвидировали 4 спасателя и единица спецтехники.