В Малосердобинском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Тойота: погибли двое мужчин

5 февраля 2017 г. на 492 км ФАД Р-158 «Нижний Новгород - Саратов» случилась автокатастрофа.

Инспекторы ГИБДД уточнили, что ДТП с участием ВАЗ-2112 и Toyota произошло в воскресенье в 10:24. По имеющейся информации, в результате аварии скончались мужчины 1973 и 1992 г.р. Помимо этого, разнообразные телесные повреждения получили двое мужчин 1979 г.р., гражданин 1990 г.р. и 15-летний подросток.

«Как только диспетчер получил сообщение о бедствии, в Малосердобинский район безотлагательно были направлены 3 спасателя. Также эксплуатировалась единица спецтранспорта. Последствия ДТП устранены», - добавили в Пензенском ГУ МЧС.