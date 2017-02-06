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Пенза Лайф Инфо ДТП В Малосердобинском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Тойота: погибли двое мужчин

В Малосердобинском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Тойота: погибли двое мужчин

06.02.2017 11:26 Новости - ДТП
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5 февраля 2017 г. на 492 км ФАД Р-158 «Нижний Новгород - Саратов» случилась автокатастрофа.

Малосердобинский район, ДТП с участием ВАЗ-2112 и Toyota (фото: скриншот с видеозаписи)

Инспекторы ГИБДД уточнили, что ДТП с участием ВАЗ-2112 и Toyota произошло в воскресенье в 10:24. По имеющейся информации, в результате аварии скончались мужчины 1973 и 1992 г.р. Помимо этого, разнообразные телесные повреждения получили двое мужчин 1979 г.р., гражданин 1990 г.р. и 15-летний подросток.

Малосердобинский район, ДТП с участием ВАЗ-2112 и Toyota (фото: 58.mchs.gov.ru)

«Как только диспетчер получил сообщение о бедствии, в Малосердобинский район безотлагательно были направлены 3 спасателя. Также эксплуатировалась единица спецтранспорта. Последствия ДТП устранены», - добавили в Пензенском ГУ МЧС.

 

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