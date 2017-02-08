В Пензе на улице Окружной Lada Largus врезалась в Citroen

В Пензе вечером столкнулись 2 автомобиля. В результате аварии один из водителей получил телесные повреждения.

По предварительным сведениям, ДТП случилось на улице Окружная рядом с домом №163.

В соответствии с информацией, которую передал отдел пропаганды УГИБДД по Пензенскому региону, в инциденте приняли участие Лада Ларгус и Ситроен.

Иномаркой управлял мужчина 1963 г.р., отечественной машиной – гражданин 1969 г.р. В результате столкновения транспортных средств травмировался водитель Лады. Поскольку увечья оказались легкими, после осмотра медиками он был отпущен домой.

Стоит отметить, что на YouTube юзер Алексей Никулин 7 февраля 2017 года выложил запись, на которой запечатлен момент, когда Lada Largus въехала в Citroen.