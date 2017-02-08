Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Окружной Lada Largus врезалась в Citroen

В Пензе на улице Окружной Lada Largus врезалась в Citroen

08.02.2017 10:41 Новости - ДТП
Теги:

В Пензе вечером столкнулись 2 автомобиля. В результате аварии один из водителей получил телесные повреждения.

Пенза, на Окружной столкнулись Лада и Ситроен (фото: скриншот)

По предварительным сведениям, ДТП случилось на улице Окружная рядом с домом №163.

В соответствии с информацией, которую передал отдел пропаганды УГИБДД по Пензенскому региону, в инциденте приняли участие Лада Ларгус и Ситроен.

Иномаркой управлял мужчина 1963 г.р., отечественной машиной – гражданин 1969 г.р. В результате столкновения транспортных средств травмировался водитель Лады. Поскольку увечья оказались легкими, после осмотра медиками он был отпущен домой.

Стоит отметить, что на YouTube юзер Алексей Никулин 7 февраля 2017 года выложил запись, на которой запечатлен момент, когда Lada Largus въехала в Citroen.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Пензе на улице Окружной Lada Largus врезалась в Citroen

В Пензе на улице Окружной Lada Largus врезалась в Citroen
08.02.2017 10:41
В Пензе по улице Окружной столкнулись Лада Ларгус и Ситроен.
В Малосердобинском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Тойота: погибли двое мужчин

В Малосердобинском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Тойота: погибли двое мужчин

06.02.2017 11:26
На трассе «Нижний Новгород – Саратов» произошла авария с участием ВАЗ-2112 и Тойоты: 2 человека скончались.
На дороге под Пензой не разминулись Opel Corsa и МАЗ: пострадали 2 человека

На дороге под Пензой не разминулись Opel Corsa и МАЗ: пострадали 2 человека

05.02.2017 16:47
На 626 км ФАД М-5 «Урал» не разъехались легковушка и грузовик: травмировались мужчина и женщина.
В Пензенской области ВАЗ-2107 врезался в Volkswagen Polo: погиб парень

В Пензенской области ВАЗ-2107 врезался в Volkswagen Polo: погиб парень

05.02.2017 13:51
В Нижнеломовском районе не разминулись ВАЗ-2107 и Фольксваген Поло: один человек погиб, трое пострадали.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 