В Мокшанском районе не разъехались фура DAF и Газель: травмировались двое мужчин

8 февраля 2017 г. на 589 км ФАД М-5 «Урал» произошла авария с участием двух грузовых машин.

«Столкновение большегруза DAF и фургона Газель случилось в среду в селе Симбухово. Сигнал о бедствии был получен в 3:45», - уточнили в пресс-центре Пензенского ГУ МЧС.

В областном ведомстве добавили, что на место происшествия были направлены 3 спасателя. Также в устранении последствий ДТП участвовал спецавтомобиль.

В результате дорожного инцидента травмировались мужчины 1964 и 1994 г.р. О тяжести полученных ими телесных повреждений не сообщается.

В настоящее время по факту аварии, случившейся в Мокшанском районе, сотрудниками ГАИ совершается проверка.