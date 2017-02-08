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Пенза Лайф Инфо ДТП В Мокшанском районе не разъехались фура DAF и Газель: травмировались двое мужчин

В Мокшанском районе не разъехались фура DAF и Газель: травмировались двое мужчин

08.02.2017 15:53 Новости - ДТП
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8 февраля 2017 г. на 589 км ФАД М-5 «Урал» произошла авария с участием двух грузовых машин.

На трассе М-5 «Урал» столкнулись DAF и Газель (фото: 58.mchs.gov.ru)

«Столкновение большегруза DAF и фургона Газель случилось в среду в селе Симбухово. Сигнал о бедствии был получен в 3:45», - уточнили в пресс-центре Пензенского ГУ МЧС.

В областном ведомстве добавили, что на место происшествия были направлены 3 спасателя. Также в устранении последствий ДТП участвовал спецавтомобиль.

В результате дорожного инцидента травмировались мужчины 1964 и 1994 г.р. О тяжести полученных ими телесных повреждений не сообщается.

В настоящее время по факту аварии, случившейся в Мокшанском районе, сотрудниками ГАИ совершается проверка.

 

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