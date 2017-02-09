Автокатастрофа в Сердобском районе унесла жизни 3 человек

8 февраля 2017 года на 90 км трассы «Пенза – Сердобск» случилась трагическая авария.

«В среду в Сердобском районе дорогу не поделили ВАЗ-2110 и ГАЗ. Сообщение о ЧП дежурный получил в 16:10. На место происшествия были направлены 4 спасателя. Кроме того, использовалась спецтехника. Сейчас последствия аварии ликвидированы», - отметили в пресс-центре Пензенского ГУ МЧС.

В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли все, кто находился в салоне «десятки»: двое парней 1994 г.р. и гражданин 1989 г.р. В соответствии с неподтвержденными данными, усопшие являлись жителями Бековского района.

Первыми на место инцидента прибыли работники ДПС. На текущий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.