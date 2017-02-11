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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензенской области в ДТП с автобусом и грузовиком 1 человек погиб и 5 пострадали

В Пензенской области в ДТП с автобусом и грузовиком 1 человек погиб и 5 пострадали

11.02.2017 11:57 Новости - ДТП
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В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии на автомагистрали М-5 «Урал».

На трассе М-5 «Урал» столкнулись автобус и фура (фото: 58.mchs.gov.ru)

«10 февраля 2017 года в 19:20 на 604 км ФАД М-5 «Урал» произошло столкновение автобуса SETRA S315HDH и автомобиля Scania R-44. За рулем рейсового автобуса находился 50-летний водитель, а большегрузом управлял 31-летний гражданин», - отметили представители УГИБДД.

В результате аварии шофер автобуса от полученных увечий погиб на месте. Кроме того, травмировались водитель фуры, а также 4 пассажира автобуса: мужчины 1969, 1972, 1988 г.р. и женщина 1966 г.р.

По данному факту специалисты выполняют проверку. Помимо этого, опрашиваются участники и очевидцы ДТП.

Последствия автокатастрофы устраняли работники областного ГУ МЧС.

 

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