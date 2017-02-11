В Пензенской области в ДТП с автобусом и грузовиком 1 человек погиб и 5 пострадали

В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии на автомагистрали М-5 «Урал».

«10 февраля 2017 года в 19:20 на 604 км ФАД М-5 «Урал» произошло столкновение автобуса SETRA S315HDH и автомобиля Scania R-44. За рулем рейсового автобуса находился 50-летний водитель, а большегрузом управлял 31-летний гражданин», - отметили представители УГИБДД.

В результате аварии шофер автобуса от полученных увечий погиб на месте. Кроме того, травмировались водитель фуры, а также 4 пассажира автобуса: мужчины 1969, 1972, 1988 г.р. и женщина 1966 г.р.

По данному факту специалисты выполняют проверку. Помимо этого, опрашиваются участники и очевидцы ДТП.

Последствия автокатастрофы устраняли работники областного ГУ МЧС.