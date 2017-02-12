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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку

12.02.2017 13:16 Новости - ДТП
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Утром 12 февраля 2017 года в Пензе случилось ДТП с участием внедорожника.

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку (фото: vk.com/penza_live, Ruslan Aleksandrovich)

Согласно предварительным сведениям, авария произошла около Междуречья в Терновке. Из слов одного из очевидцев происшествия следует, что автомобиль Шевроле Нива на высокой скорости снес 4 пролета моста через Пензятку, после чего упал в реку.

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку (фото: Николай Бородин)

Свидетели инцидента обратились к родителям детей, обучающихся во 2-ом корпусе школы №60:

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку (фото: Николай Бородин)

«Убедительная просьба сопровождать школьников на этом аварийном участке дороги. Приблизительно 15 метров ограждения отсутствует, в настоящее время это место изолировано рабочей лентой».

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку (фото: Николай Бородин)

По имеющимся данным, в салоне джипа находился лишь шофер. Его личность устанавливается. Какие телесные повреждения получил водитель, пока неизвестно.

 

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ДТП

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку
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