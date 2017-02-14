В Кузнецком районе дорогу не поделили Citroen Jumper и ГАЗ: пострадали 2 человека

14 февраля 2017 г. на 747 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись 2 машины.

«Авария с участием автомобилей Citroen Jumper и ГАЗ случилась во вторник в 10:49. На место происшествия незамедлительно были отправлены 4 спасателя. Кроме того, применялся спецавтомобиль. Последствия ДТП ликвидированы», - уточнили сотрудники областного ГУ МЧС.

По предварительным сведениям, вследствие инцидента травмировались 52-летний мужчина и 48-летняя женщина. О тяжести увечий, полученных указанными лицами, не сообщается.

По факту аварии эксперты совершают проверку.