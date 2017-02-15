В Спасском районе столкнулись 5 автомобилей: погиб мужчина, госпитализирована женщина

14 февраля 2017 года на 485 км ФАД М-5 «Урал» произошла авария с участием 5 транспортных средств.

В соответствии с предварительной информацией, во вторник в 11:35 столкнулись КамАЗ под управлением 21-летнего юноши, Мерседес-Бенц под управлением 47-летнего водителя, Хендай Старекс (личность шофера не установлена), DAF под управлением 40-летнего гражданина и ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего мужчины.

На устранение последствий дорожного инцидента были направлены работники ГУ МЧС.

«Вследствие автокатастрофы скончался 51-летний водитель Hyundai Starex. В салоне этой машины находилась пассажирка 1967 г.р., она получила различные увечья и была транспортирована в больницу», - сообщили представители Пензенского УГИБДД.

По факту аварии специалисты проводят проверку.