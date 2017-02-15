Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Спасском районе столкнулись 5 автомобилей: погиб мужчина, госпитализирована женщина

В Спасском районе столкнулись 5 автомобилей: погиб мужчина, госпитализирована женщина

15.02.2017 12:03 Новости - ДТП
Теги:

14 февраля 2017 года на 485 км ФАД М-5 «Урал» произошла авария с участием 5 транспортных средств.

Спасский район, ДТП на трассе М-5 «Урал» (фото: 58.mchs.gov.ru)

В соответствии с предварительной информацией, во вторник в 11:35 столкнулись КамАЗ под управлением 21-летнего юноши, Мерседес-Бенц под управлением 47-летнего водителя, Хендай Старекс (личность шофера не установлена), DAF под управлением 40-летнего гражданина и ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего мужчины.

На устранение последствий дорожного инцидента были направлены работники ГУ МЧС.

Спасский район, ДТП на трассе М-5 «Урал»

«Вследствие автокатастрофы скончался 51-летний водитель Hyundai Starex. В салоне этой машины находилась пассажирка 1967 г.р., она получила различные увечья и была транспортирована в больницу», - сообщили представители Пензенского УГИБДД.

По факту аварии специалисты проводят проверку.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Спасском районе столкнулись 5 автомобилей: погиб мужчина, госпитализирована женщина

В Спасском районе столкнулись 5 автомобилей: погиб мужчина, госпитализирована женщина
15.02.2017 12:03
На автомагистрали М-5 «Урал» в результате столкновения 5 автомобилей погиб мужчина и травмировалась женщина.
В Кузнецком районе дорогу не поделили Citroen Jumper и ГАЗ: пострадали 2 человека

В Кузнецком районе дорогу не поделили Citroen Jumper и ГАЗ: пострадали 2 человека

14.02.2017 16:13
На трассе М-5 «Урал» не разъехались 2 автомобиля: травмировались мужчина и женщина.
В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку

В Пензе внедорожник протаранил ограждение моста и рухнул в реку

12.02.2017 13:16
В Пензе джип снес ограждение моста и упал в реку.
В Пензенской области в ДТП с автобусом и грузовиком 1 человек погиб и 5 пострадали

В Пензенской области в ДТП с автобусом и грузовиком 1 человек погиб и 5 пострадали

11.02.2017 11:57
Под Пензой дорогу не поделили автобус и большегруз: есть погибший и раненые.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 