В Пензе в аварии с тремя грузовиками и легковушкой травмировались 4 человека

16 февраля 2017 года в Пензе произошла автокатастрофа с участием 4 машин.

Сообщение о том, что на 634 км ФАД М-5 «Урал» дорогу не поделили Киа, Вольво, КамАЗ и МАЗ, оперативный дежурный получил в 07:30.

На место инцидента были отправлены 3 работника МЧС. Кроме того, использовалась единица спецтехники.

По предварительным сведениям, вследствие ДТП пострадали мужчины 33, 36 и 47 лет. Личность четвертого потерпевшего устанавливается.

По словам одного из очевидцев аварии, при обгоне большегруза легковушку занесло, и она врезалась во встречный МАЗ, который, в свою очередь, столкнулся с КамАЗом, а тот – с Вольво.

«Серьезные телесные повреждения получил шофер легкового автомобиля. Его в бессознательном состоянии увезли в реанимацию», - отметил один из свидетелей происшествия.