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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе в аварии с тремя грузовиками и легковушкой травмировались 4 человека

В Пензе в аварии с тремя грузовиками и легковушкой травмировались 4 человека

16.02.2017 11:39 Новости - ДТП
Теги:

16 февраля 2017 года в Пензе произошла автокатастрофа с участием 4 машин.

Пенза, ДТП на трассе М-5 «Урал» (фото: vk.com/podslushano_avto_58, Артём Рогозин)

Сообщение о том, что на 634 км ФАД М-5 «Урал» дорогу не поделили Киа, Вольво, КамАЗ и МАЗ, оперативный дежурный получил в 07:30.

На место инцидента были отправлены 3 работника МЧС. Кроме того, использовалась единица спецтехники.

Пенза, ДТП на трассе М-5 «Урал» (фото: vk.com/penza_live, Костя Фомин)

По предварительным сведениям, вследствие ДТП пострадали мужчины 33, 36 и 47 лет. Личность четвертого потерпевшего устанавливается.

Пенза, ДТП на трассе М-5 «Урал» (фото: vk.com/penza_live, Костя Фомин)

По словам одного из очевидцев аварии, при обгоне большегруза легковушку занесло, и она врезалась во встречный МАЗ, который, в свою очередь, столкнулся с КамАЗом, а тот – с Вольво.

Пенза, ДТП на трассе М-5 «Урал» (фото: vk.com/podslushano_avto_58, Артём Рогозин)

«Серьезные телесные повреждения получил шофер легкового автомобиля. Его в бессознательном состоянии увезли в реанимацию», - отметил один из свидетелей происшествия.

 

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