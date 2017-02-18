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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе ВАЗ-2107 наехал на 15-летнего подростка

В Пензе ВАЗ-2107 наехал на 15-летнего подростка

18.02.2017 11:40 Новости - ДТП
Теги:

Блюстители порядка совершают проверку по факту аварии, произошедшей на территории Первомайского района Пензы 17 февраля 2017 года.

В Пензе ВАЗ-2107 наехал на 15-летнего подростка

«По предварительной информации, приблизительно в 7:45 по улице Богданова ВАЗ-2107 допустил наезд на пешехода. Отечественным транспортным средством управлял 58-летний гражданин. Пострадавшим оказался 15-летний подросток», - уточнили работники ГАИ.

В соответствии с сообщением отдела пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенскому региону, вследствие ДТП мальчик травмировался.

При этом о тяжести телесных повреждений, которые были получены потерпевшим, не сообщается. Однако известно, что его транспортировали в больницу.

 

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