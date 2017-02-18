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Пенза Лайф Инфо ДТП В Никольске случилось тройное ДТП: пострадал мужчина

В Никольске случилось тройное ДТП: пострадал мужчина

18.02.2017 17:52 Новости - ДТП
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18 февраля 2017 года в Пензенской области произошла тройная авария, в результате которой травмировался человек.

Никольск, ДТП на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского (фото: 58.mchs.gov.ru)

«В субботу в 13:43 дежурному поступил сигнал о том, что в Никольске на пересечении улиц Куйбышева и Белинского столкнулись Шевроле Нива, Шевроле Лачетти и грузовик Ивеко», - уточнили работники Пензенского ГУ МЧС.

В пресс-центре регионального управления добавили, что на устранение последствий инцидента были отправлены 4 спасателя и единица спецтранспорта.

На месте ДТП находились работники ДПС. Они опрашивали участников и очевидцев аварии.

Вследствие дорожного происшествия травмировался гражданин 1984 г.р. О тяжести полученных мужчиной травм не сообщается.

 

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