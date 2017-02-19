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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110: травмировался мужчина

В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110: травмировался мужчина

19.02.2017 13:52 Новости - ДТП
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18 февраля 2017 г. в одном из районов Пензенского региона случилось ДТП с участием 2 отечественных автомобилей.

Кузнецк, ДТП на перекрестке улиц Пензенская и Правды (фото: 58.mchs.gov.ru)

«В субботу в 18:14 на пульт дежурного поступил сигнал, согласно которому в Кузнецке на пересечении улиц Пензенская и Правды столкнулись ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110. На место бедствия были отправлены 4 человека. Кроме того, использовался спецавтомобиль. Последствия аварии устранены», - заявили в пресс-центре Пензенского ГУ МЧС.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

В соответствии с предварительной информацией, в результате инцидента пострадал гражданин 1983 г.р. Его отвезли в медучреждение.

 

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ДТП

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