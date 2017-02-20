В Бессоновском районе грузовик превратил легковушку в груду металла: погибли 3 человека

20 февраля 2017 года в одном из районов Пензенской области случилась автокатастрофа.

«В понедельник в 15:36 на автомагистрали М-5 «Урал» столкнулись КамАЗ и Renault Logan. На ликвидацию последствий ДТП были отправлены 3 спасателя и единица спецтехники», - говорится в докладе Пензенского ГУ МЧС.

По предварительной информации, в результате аварии погибли 3 человека: гражданин 1976 г.р. и двое его сыновей 1999 и 2000 г.р.

Восстановлением полной картины случившегося занимаются сотрудники ГАИ. Судя по фотографии с места происшествия, столкновение оказалось настолько сильным, что легковушка превратилась в кучу искореженного железа.