В Белинском районе 9-летняя девочка травмировалась при съезде УАЗа в кювет

20 февраля 2017 г. в одном из районов Пензенской области имела место авария, в которой телесные повреждения получил ребенок.

«В понедельник в 18:33 дежурный получил сигнал о том, что на трассе, которая соединяет село Студенка с поселком Октябрьский, автомобиль УАЗ оказался в кювете. На место инцидента были направлены 3 спасателя. Кроме того, эксплуатировался спецтранспорт. Последствия ДТП ликвидированы», - заявили сотрудники Пензенского ГУ МЧС.

На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД. Они занимались определением всех обстоятельств случившегося.

Согласно предварительной информации, вследствие аварии пострадала 9-летняя девочка. О тяжести полученных ребенком увечий не сообщается.