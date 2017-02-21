Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Белинском районе 9-летняя девочка травмировалась при съезде УАЗа в кювет

В Белинском районе 9-летняя девочка травмировалась при съезде УАЗа в кювет

21.02.2017 13:03 Новости - ДТП
Теги:

20 февраля 2017 г. в одном из районов Пензенской области имела место авария, в которой телесные повреждения получил ребенок.

В Белинском районе 9-летняя девочка травмировалась при съезде УАЗа в кювет

«В понедельник в 18:33 дежурный получил сигнал о том, что на трассе, которая соединяет село Студенка с поселком Октябрьский, автомобиль УАЗ оказался в кювете. На место инцидента были направлены 3 спасателя. Кроме того, эксплуатировался спецтранспорт. Последствия ДТП ликвидированы», - заявили сотрудники Пензенского ГУ МЧС.

На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД. Они занимались определением всех обстоятельств случившегося.

Согласно предварительной информации, вследствие аварии пострадала 9-летняя девочка. О тяжести полученных ребенком увечий не сообщается.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Белинском районе 9-летняя девочка травмировалась при съезде УАЗа в кювет

В Белинском районе 9-летняя девочка травмировалась при съезде УАЗа в кювет
21.02.2017 13:03
В Пензенской области УАЗ слетел в кювет: пострадал ребенок.
В Бессоновском районе грузовик превратил легковушку в груду металла: погибли 3 человека

В Бессоновском районе грузовик превратил легковушку в груду металла: погибли 3 человека

20.02.2017 19:16
В Пензенской области в результате столкновения большегруза и иномарки погибли отец и двое его сыновей.
В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110: травмировался мужчина

В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110: травмировался мужчина

19.02.2017 13:52
В Кузнецке на перекрестке улиц Пензенская и Правды не разъехались 2 ВАЗа: есть потерпевший.
В Никольске случилось тройное ДТП: пострадал мужчина

В Никольске случилось тройное ДТП: пострадал мужчина

18.02.2017 17:52
В Никольском районе дорогу не поделили Chevrolet Niva, Chevrolet Lacetti и большегруз Iveco: имеется потерпевший.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 