В Кузнецком районе задержали 40-летнего водителя, насмерть сбившего ребенка

Работники ДПС определили личность шофера, который скрылся с места аварии, случившейся в Кузнецком районе.

Напомним, трагедия произошла 21 февраля 2017 года. Приблизительно в 18:10 рядом со строением № 60 по улице Юбилейная в селе Комаровка мужчина, управлявший неустановленной машиной, допустил наезд на 6-летнего ребенка и уехал. Полученные увечья оказались для юного пешехода смертельными.

«Правоохранители нашли и задержали водителя, который скрылся с места инцидента. Им оказался 40-летний гражданин, управлявший машиной ВАЗ-21099», - говорится в докладе отдела пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенскому региону.

По факту аварии, в результате которой погиб ребенок, начато уголовное расследование.