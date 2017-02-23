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Пенза Лайф Инфо ДТП В Бессоновском районе не разъехались Lexus и Chevrolet

В Бессоновском районе не разъехались Lexus и Chevrolet

23.02.2017 14:11 Новости - ДТП
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23 февраля 2017 года в одном из районов Пензенской области столкнулись 2 иномарки.

Бессоновский район, ДТП в селе Грабово (фото: 58.mchs.gov.ru)

«На пульт дежурного в четверг в 00:10 поступил сигнал, в соответствии с которым в селе Грабово по улице Советской произошла авария с участием Лексуса и Шевроле. На место происшествия были направлены 3 работника ведомства. Помимо этого, эксплуатировалась спецмашина. Последствия ДТП устранены», - говорится в отчете Пензенского ГУ МЧС.

На данный момент в произошедшем разбираются инспекторы ГИБДД.

Согласно предварительной информации, в результате аварии травмировался мужчина 1978 г.р. Какова тяжесть полученных гражданином увечий, пока неизвестно.

 

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