В Бессоновском районе не разъехались Lexus и Chevrolet

23 февраля 2017 года в одном из районов Пензенской области столкнулись 2 иномарки.

«На пульт дежурного в четверг в 00:10 поступил сигнал, в соответствии с которым в селе Грабово по улице Советской произошла авария с участием Лексуса и Шевроле. На место происшествия были направлены 3 работника ведомства. Помимо этого, эксплуатировалась спецмашина. Последствия ДТП устранены», - говорится в отчете Пензенского ГУ МЧС.

На данный момент в произошедшем разбираются инспекторы ГИБДД.

Согласно предварительной информации, в результате аварии травмировался мужчина 1978 г.р. Какова тяжесть полученных гражданином увечий, пока неизвестно.