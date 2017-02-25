В Пензе столкнулись 2 легковушки: госпитализирована девушка

24 февраля 2017 года в Пензе произошло ДТП, вследствие которого пострадали люди.

В соответствии с предварительной информацией, происшествие случилось в пятницу приблизительно в 22:30 рядом со зданием № 187 по улице Карпинского. Из слов свидетелей следует, что дорогу не поделили Лада Приора и Волга.

Представители отдела пропаганды Пензенской ГАИ уточнили, что водители ВАЗ-217230 и ГАЗ-3110 получили легкие увечья и после осмотра врачами были отпущены домой. Гражданка 1997 г.р., находившаяся в салоне Лады, после аварии была транспортирована в больницу.

По данному факту правоохранители совершают проверку.