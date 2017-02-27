В Спасском районе в результате автокатастрофы погибли мужчина и девушка

25 февраля 2017 года в одном из районов Пензенской области случилось ДТП, вследствие которого погибли люди.

«Сигнал о происшествии дежурный получил в субботу в 17:30. Ему сообщили, что на 500 км ФАД М-5 «Урал» в районе села Зубово автомобиль Москвич врезался в препятствие. На место инцидента отправились 3 работника ведомства. Кроме того, использовался спецтранспорт. В данный момент последствия ДТП устранены», - сообщили представители Пензенского ГУ МЧС.

По имеющейся информации, в результате аварии погибли мужчина 1976 г.р. и девушка 1989 г.р. Помимо этого, телесные повреждения различной степени тяжести получил парень 1990 г.р.

По факту автокатастрофы сотрудники ГАИ осуществляют проверку.